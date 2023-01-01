Американская история ужасов
Wink
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Американская история ужасов
8.92011, American Horror Story 9 сезонов
Ужасы, Зарубежные18+

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Американская история ужасов (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет сериала строится вокруг классических для американского хоррора тем (дом с привидениями, цирк уродов, психиатрическая лечебница и др.). Каждый сезон антологии посвящен отдельной цепочке событий, от которых даже у матерых ценителей ужасов бегут мурашки по коже и в страхе замирает сердце.

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Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»

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