Американская история ужасов (сериал, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет сериала строится вокруг классических для американского хоррора тем (дом с привидениями, цирк уродов, психиатрическая лечебница и др.). Каждый сезон антологии посвящен отдельной цепочке событ�ий, от которых даже у матерых ценителей ужасов бегут мурашки по коже и в страхе замирает сердце.



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