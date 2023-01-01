Биография

Инесса Ковалевская – режиссер, сценарист. Заслуженный деятель искусств, награждена премией «Икар». Родилась в 1933 году. Училась музыке, собиралась стать профессиональной пианисткой. Поступлению в вуз помешали сложные семейные обстоятельства. Диплом театроведа получала лишь в 1958 году. Через шесть лет, после окончания режиссерских курсов, пришла на «Союзмультфильм». Фильмы Ковалевской сразу обратили на себя внимание. Первый ее мультфильм – «Автомат», снятый в 1965 году. Замысловатая история торговли спичками при помощи чуда техники получилась смешной, а ее сатирическая направленность – злободневной. Создав добрую сказку «Четверо с одного двора», режиссер переходит к работе над «Бременскими музыкантами». Ленту ждал оглушительный успех! Музыкальные номера из мультфильма тут перекочевали на эстраду. Последовавший за тем «Катерок» прославился песенкой об острове Чунга-Чанга. «Сказку о попе и его работнике Балде» и историю о том, «Как львенок и черепаха пели песню» показывали и по телевидению, и перед детскими сеансами в кинотеатрах, и в составе полнометражных мультипликационных сборников. Удачными были и последующие работы режиссера.