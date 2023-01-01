Однажды утром
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Однажды утром

Однажды утром (мультфильм, 1981) смотреть онлайн

1981, Однажды утром
Мультфильмы, Советские мультфильмы7 мин6+

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Сюжет

Маленький утенок по имени Кря-Кря дружил только с собственной тенью, и даже когда цыпленок и козочка позвали его поиграть в мяч, он не захотел. Но вскоре после этого главный герой попал в беду.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb