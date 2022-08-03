Горный мастер (фильм, 1978) смотреть онлайн бесплатно
9.71978, Горный мастер
Мультфильм, Советские мультфильмы17 мин0+
О фильме
Мультфильм создан по известным сказкам Павла Петровича Бажова. Мультфильм воспевает замечательное искусство уральских мастеров-умельцев, чудесных резчиков по камню. Одновременно фильм рассказывает о богатстве души трудового человека, о его верности и преданной любви.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм
КачествоFull HD
Время17 мин / 00:17
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.9 IMDb