В порту (фильм, 1975) смотреть онлайн

Рисованный мультфильм «В порту» — очередная работа режиссера Инессы Ковалевской, продолжающая музыкальную тему в мультипликации. Сюжет и песни короткометражки основаны на одноименном стихотворении поэта Сергея Козлова, а также стихах Олега Анофриева. Бесплатно посмотреть эту веселую анимационную ленту вы можете на wink. Видео, снятое на киностудии «Союзмультфильм» в 1957 году, доступно в хорошем качестве для всех посетителей сайта.

Музыкальный мультфильм рассказывает о жизни большого морского порта. Направляясь в пионерский лагерь «Артек», множество детей из разных стран собираются в черноморском порту. Но двое иностранцев отстают от группы, и местные подростки устраивают им незабываемую экскурсию. Онлайн-кинотеатр wink приглашает увидеть этот трогательный мюзикл с очаровательными мелодиями песен в исполнении Валентины Толкуновой бесплатно, в хорошем качестве.



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