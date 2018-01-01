Катерок (фильм, 1970) смотреть онлайн

Рисованный мультфильм «Катерок» — первая работа режиссера Инессы Ковалевской, воплощающая музыкальную тему в мультипликации. Бесплатно посмотреть этот чудесный мюзикл с музыкой Владимира Шаинского и песней «Синяя Вода» в исполнении Аиды Ведищевой вы можете на wink. Видео, снятое на киностудии «Союзмультфильм» в 1970 году, доступно в хорошем качестве для всех посетителей сайта.

Катерок «Чижик» развозит по реке грузы — лекарства для больницы, журналы школьной учительнице, газеты лесорубам. Однажды он захотел посоревноваться с океанским лайнером, но разыгрался сильнейший шторм, в результате которого «Чижик» оказался на тропическом острове Чунга-Чанга. Там он познакомился с Негритятами, Попугаем, Жирафом и Дельфинами. Вернувшись с острова, катерок обнаружил, что на его родной речке навигация закончилась. Чижика сковало льдом, но дети помогли ему освободиться и он снова стал доставлять людям грузы. Онлайн-кинотеатр wink приглашает увидеть этот музыкальный мультфильм бесплатно, в хорошем качестве.





