Биография

Анатолий Горохов — советский певец, поэт-песенник, актер. Родился в Калинине (Твери) 7 апреля 1938 года. С детства увлекался чтением книг, писал стихи. Окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Вел музыкальные телепередачи «После полуночи» и «До-ре-ми-фа-соль». Автор слов к песням «Колыбельная» для Анны Герман, «Королева красоты» в исполнении Муслима Магомаева, а также «Наша служба и опасна, и трудна», «Старый патефон». Анатолий Горохов участвовал в озвучке известных советских мультфильмов и кинокартин. Ему принадлежат вокальные партии в детском фильме «Мама» по мотивам сказки «Волк и семеро козлят», в мюзикле «Мэри Поппинс, до свидания». Озвучивал мультфильмы «Как котенку построили дом», «Катерок», «Русские напевы». Исполнял песню «Чунга-Чанга» в одноименном мультфильме, а также «Песню разбойников», «Паба-па-бабам», «Ничего не свете лучше нету» и других их музыкального мультипликационного фильма «Бременские музыканты».