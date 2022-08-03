9.51969, Бременские музыканты
Мультфильм Бременские музыканты (1969)
О фильме
Музыкальная фантазия, любимая не одним поколением зрителей, о необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях бременских музыкантов: Трубадура, кота, собаки, петуха и осла. Музыканты путешествуют по Германии времен братьев Гримм и поют вполне современные песни. Время от времени совершают подвиги. Все было хорошо, но во время одного циркового представления приглянулась нашему герою принцесса…
