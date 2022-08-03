Бременские музыканты
Wink
Детям
Бременские музыканты
9.51969, Бременские музыканты
Мультфильм, Советские мультфильмы20 мин0+

Мультфильм Бременские музыканты (1969)

О фильме

Музыкальная фантазия, любимая не одним поколением зрителей, о необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях бременских музыкантов: Трубадура, кота, собаки, петуха и осла. Музыканты путешествуют по Германии времен братьев Гримм и поют вполне современные песни. Время от времени совершают подвиги. Все было хорошо, но во время одного циркового представления приглянулась нашему герою принцесса…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм
Качество
Full HD
Время
20 мин / 00:20

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.9 IMDb