Мультфильм Бременские музыканты (1969)

Музыкальная фантазия, любимая не одним поколением зрителей, о необыкновенных, очень опасных и веселых приключениях бременских музыкантов: Трубадура, кота, собаки, петуха и осла. Музыканты путешествуют по Германии времен братьев Гримм и поют вполне современные песни. Время от времени совершают подвиги. Все было хорошо, но во время одного циркового представления приглянулась нашему герою принцесса…

