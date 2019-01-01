Зовите меня Маргарита-мэн (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молодежная комедия о латиноамериканце, ставшем королем вечеринок в колледже, с Дэнни Трехо в роли ректора. Привыкший к упрекам отца в безделье Мигель Мартинес поступает в колледж и быстро становится местной звездой благодаря своей любви к развлечениям. Он устраивает самые веселые вечеринки в кампусе, где готовит коктейль «Маргарита» по собственному рецепту. Слава о напитке выходит за пределы колледжа, и Мигель становится интернет-сенсацией: все мечтают узнать его секретный ингредиент. Но не все так радужно в жизни парня ― жадный ректор обязывает его выплатить штраф за имущественный ущерб от вечеринок, а строгий отец отказывается помочь с выплатой. Чтобы не вылететь из колледжа, Мигель пытается заработать на своих коктейлях. Удастся ли ему, подскажет комедия «Зовите меня "Маргарита-мэн"!» ― фильм 2019 смотреть онлайн можно на Wink.



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