Зовите меня Маргарита-мэн (фильм, 2019) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Молодежная комедия о латиноамериканце, ставшем королем вечеринок в колледже, с Дэнни Трехо в роли ректора. Привыкший к упрекам отца в безделье Мигель Мартинес поступает в колледж и быстро становится местной звездой благодаря своей любви к развлечениям. Он устраивает самые веселые вечеринки в кампусе, где готовит коктейль «Маргарита» по собственному рецепту. Слава о напитке выходит за пределы колледжа, и Мигель становится интернет-сенсацией: все мечтают узнать его секретный ингредиент. Но не все так радужно в жизни парня ― жадный ректор обязывает его выплатить штраф за имущественный ущерб от вечеринок, а строгий отец отказывается помочь с выплатой. Чтобы не вылететь из колледжа, Мигель пытается заработать на своих коктейлях. Удастся ли ему, подскажет комедия «Зовите меня "Маргарита-мэн"!» ― фильм 2019 смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Дэниэл
Рамос
- ДБАктёр
Джесси
Боррего
- ЭГАктёр
Энтони
Гуахардо
- ШКАктёр
Шон
Кеттинг
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ПМАктёр
Пол
Мэттью Лопес
- ПСАктёр
Пепе
Серна
- БКАктёр
Барри
Корбин
- ВХАктриса
Валерия
Хауреги
- СдАктёр
Себастьен
де ла Крус
- НСАктёр
Ник
Сидел
- АЛСценарист
Аарон
Ли Лопез
- ДРСценарист
Дэниэл
Рамос
- САПродюсер
Стивен
Аллен Гутьеррез
- БКПродюсер
Брэндон
Керопьян Олмос
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ДГХудожница
Джеки
Гутьеррез
- АЛМонтажёр
Аарон
Ли Лопез