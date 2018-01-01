Wink
Фильмы
Зомби по имени Шон
Актёры и съёмочная группа фильма «Зомби по имени Шон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зомби по имени Шон»

Режиссёры

Эдгар Райт

Эдгар Райт

Edgar Wright
Режиссёр

Актёры

Саймон Пегг

Саймон Пегг

Simon Pegg
АктёрShaun
Ник Фрост

Ник Фрост

Nick Frost
АктёрEd
Кейт Эшфилд

Кейт Эшфилд

Kate Ashfield
АктрисаLiz
Люси Дэвис

Люси Дэвис

Lucy Davis
АктрисаDianne
Дилан Моран

Дилан Моран

Dylan Moran
АктёрDavid
Пенелопа Уилтон

Пенелопа Уилтон

Penelope Wilton
АктрисаBarbara
Питер Серафинович

Питер Серафинович

Peter Serafinowicz
АктёрPete
Билл Найи

Билл Найи

Bill Nighy
АктёрPhilip
Джессика Хайнс

Джессика Хайнс

Jessica Hynes
АктрисаYvonne (в титрах: Jessica Stevenson)
Хортон Юпитер

Хортон Юпитер

Horton Jupiter
АктёрHomeless Man

Сценаристы

Саймон Пегг

Саймон Пегг

Simon Pegg
Сценарист
Эдгар Райт

Эдгар Райт

Edgar Wright
Сценарист

Продюсеры

Найра Парк

Найра Парк

Nira Park
Продюсер
Тим Беван

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Эрик Феллнер

Эрик Феллнер

Eric Fellner
Продюсер

Художники

Карен Уэйкфилд

Карен Уэйкфилд

Karen Wakefield
Художница

Монтажёры

Крис Дикенс

Крис Дикенс

Chris Dickens
Монтажёр