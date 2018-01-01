Wink
Детям
Золушка 2: Мечты сбываются
Актёры и съёмочная группа фильма «Золушка 2: Мечты сбываются»

Актёры и съёмочная группа фильма «Золушка 2: Мечты сбываются»

Актёры

Дженнифер Хейл

Jennifer Hale
АктрисаCinderella
Роб Полсен

Rob Paulsen
АктёрJaq / The Baker / Sir Hugh / Grand Duke / Bert / Flower Vendor
Кори Бертон

Corey Burton
АктёрGus / Mert / Stable Hand
Андрэ Стойка

Andre Stojka
АктёрThe King
Расси Тейлор

Russi Taylor
АктрисаFairy Godmother / Mary Mouse / Beatrice / Daphne / Drizella / Countess Le Grande
Сьюзан Блэйксли

Susan Blakeslee
АктрисаStepmother
Тресс МакНилл

Tress MacNeille
АктрисаAnastasia / Pretty Woman
Холланд Тейлор

Holland Taylor
АктрисаPrudence
Кристофер Дэниэл Барнс

Christopher Daniel Barnes
АктёрThe Prince
Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрLucifer / Bruno / Pom Pom

Сценаристы

Жюль Селбо

Jule Selbo
Сценарист

Актёры дубляжа

Максим Сергеев

Актёр дубляжа
Анжелика Неволина

Актриса дубляжа
Ольга Белявская

Актриса дубляжа
Татьяна Иванова

Актриса дубляжа
Наталья Боровкова

Актриса дубляжа

Композиторы

Майкл Блейки

Michael Blakey
Композитор