Актёры и съёмочная группа фильма «Золушка 2: Мечты сбываются»

Золушка 2: Мечты сбываютсяАктёры и съёмочная группа фильма «Золушка 2: Мечты сбываются»
Актёры
АктрисаCinderella
Дженнифер ХейлJennifer Hale
АктёрJaq / The Baker / Sir Hugh / Grand Duke / Bert / Flower Vendor
Роб ПолсенRob Paulsen
АктёрGus / Mert / Stable Hand
Кори БертонCorey Burton
АктёрThe King
Андрэ СтойкаAndre Stojka
АктрисаFairy Godmother / Mary Mouse / Beatrice / Daphne / Drizella / Countess Le Grande
Расси ТейлорRussi Taylor
АктрисаStepmother
Сьюзан БлэйкслиSusan Blakeslee
АктрисаAnastasia / Pretty Woman
Тресс МакНиллTress MacNeille
АктрисаPrudence
Холланд ТейлорHolland Taylor
АктёрThe Prince
Кристофер Дэниэл БарнсChristopher Daniel Barnes
АктёрLucifer / Bruno / Pom Pom