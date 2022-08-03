Золушка 2: Мечты сбываются
Wink
Детям
Золушка 2: Мечты сбываются
8.72002, Cinderella II: Dreams Come True
Мультфильм, Семейный70 мин0+

Этот фильм пока недоступен

Золушка 2: Мечты сбываются (фильм, 2002) смотреть онлайн

О фильме

Все знают, что сказка про Золушку закончилась тем, что она примерила хрустальную туфельку и вышла замуж за прекрасного принца. Закончилась? Ну, нет! Сказка только начинается!

Страна
США, Япония
Жанр
Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
70 мин / 01:10

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золушка 2: Мечты сбываются»