Знакомство со спартанцами
Актёры и съёмочная группа фильма «Знакомство со спартанцами»

Режиссёры

Джейсон Фридберг

Jason Friedberg
Режиссёр
Аарон Зельцер

Aaron Seltzer
Режиссёр

Актёры

Шон Магуайр

Sean Maguire
АктёрLeonidas
Кармен Электра

Carmen Electra
АктрисаQueen Margo
Кен Давитян

Ken Davitian
АктёрXerxes
Кевин Сорбо

Kevin Sorbo
АктёрCaptain
Дидрих Бадер

Diedrich Bader
АктёрTraitoro
Метод Мэн

Method Man
АктёрPersian Emissary
Джареб Доплес

Jareb Dauplaise
АктёрDilio
Трэвис Ван Винкл

Travis Van Winkle
АктёрSonio
Фил Моррис

Phil Morris
АктёрMessenger
Джим Пиддок

Jim Piddock
АктёрLoyalist / Simon Cowell Look-a-Like

Сценаристы

Джейсон Фридберг

Jason Friedberg
Сценарист
Аарон Зельцер

Aaron Seltzer
Сценарист

Продюсеры

Джейсон Фридберг

Jason Friedberg
Продюсер
Питер Сафран

Peter Safran
Продюсер
Аарон Зельцер

Aaron Seltzer
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Дьячков

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Актриса дубляжа
Юрий Герцман

Актёр дубляжа
Валерий Соловьев

Актёр дубляжа
Олег Алмазов

Актёр дубляжа

Художники

Уильям Лэдд Скиннер

William Ladd Skinner
Художник

Операторы

Шон Морер

Shawn Maurer
Оператор

Композиторы

Кристофер Леннерц

Christopher Lennertz
Композитор