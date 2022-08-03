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Знакомство со спартанцами

Знакомство со спартанцами (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Meet the Spartans
Комедия80 мин18+

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О фильме

Пародийный художественный фильм, основой которого является картина «300 спартанцев». Авторы фильма высмеивают телевизионные передачи, культурные события и звeзд шоу-бизнеса. В исторической битве с царем-богом Ксерксом принимают участие звезды и герои разных героических и фантастических фильмов.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

3.9 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Знакомство со спартанцами»