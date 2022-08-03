Знакомство со спартанцами (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Meet the Spartans
Комедия80 мин18+
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О фильме
Пародийный художественный фильм, основой которого является картина «300 спартанцев». Авторы фильма высмеивают телевизионные передачи, культурные события и звeзд шоу-бизнеса. В исторической битве с царем-богом Ксерксом принимают участие звезды и герои разных героических и фантастических фильмов.
Рейтинг
3.9 КиноПоиск
2.8 IMDb
- Режиссёр
Джейсон
Фридберг
- Режиссёр
Аарон
Зельцер
- ШМАктёр
Шон
Магуайр
- КЭАктриса
Кармен
Электра
- КДАктёр
Кен
Давитян
- Актёр
Кевин
Сорбо
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- ММАктёр
Метод
Мэн
- ДДАктёр
Джареб
Доплес
- ТВАктёр
Трэвис
Ван Винкл
- ФМАктёр
Фил
Моррис
- Актёр
Джим
Пиддок
- Сценарист
Джейсон
Фридберг
- Сценарист
Аарон
Зельцер
- Продюсер
Джейсон
Фридберг
- Продюсер
Питер
Сафран
- Продюсер
Аарон
Зельцер
- Актёр дубляжа
Сергей
Дьячков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ЮГАктёр дубляжа
Юрий
Герцман
- Актёр дубляжа
Валерий
Соловьев
- ОААктёр дубляжа
Олег
Алмазов
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- ШМОператор
Шон
Морер
- КЛКомпозитор
Кристофер
Леннерц