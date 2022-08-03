Знакомство со спартанцами (фильм, 2008) смотреть онлайн

Пародийный художественный фильм, основой которого является картина «300 спартанцев». Авторы фильма высмеивают телевизионные передачи, культурные события и звeзд шоу-бизнеса. В исторической битве с царем-богом Ксерксом принимают участие звезды и герои разных героических и фантастических фильмов.

