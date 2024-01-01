Фильм Злой город

О фильме
1238 год. Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город всё стоял, показывая врагу несокрушимость и твёрдость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать Злым городом.
Злой город покупка билетов в кино онлайн
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Боевик
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Константин
Буслов
- Актёр
Алексей
Гуськов
- Актёр
Александр
Метёлкин
- ВЛАктёр
Владимир
Любимцев
- АВАктёр
Артем
Волобуев
- ПЧАктриса
Полина
Чернышова
- Актёр
Алексей
Шевченков
- ЛМАктриса
Леонела
Мантурова
- Актриса
Аглая
Шиловская
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- ВГСценарист
Вадим
Голованов
- Продюсер
Константин
Буслов
- СППродюсер
Сергей
Перепечко
- СФХудожник
Сергей
Февралев
- ВГХудожник
Валентин
Гнездилов
- ТКХудожница
Татьяна
Кудина
- СШКомпозитор
Сергей
Штерн