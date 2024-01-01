Злой город
Wink
Фильмы
Злой город

Фильм Злой город

2024, Злой город
Исторический, Боевик12+
Смотрите в кинотеатрах

О фильме

1238 год. Многочисленное войско Золотой Орды в течение двух месяцев атаковало маленький русский город Козельск. Тысячи погибших монгольских воинов и использованных осадных орудий, но город всё стоял, показывая врагу несокрушимость и твёрдость русского духа. После этой битвы хан Батый повелел навеки забыть его имя и отныне именовать Злым городом.

Злой город покупка билетов в кино онлайн

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Боевик
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Злой город»