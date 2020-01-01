Злость (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.02020, Adverse
Триллеры, Криминал90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Когда ты часть гетто и живешь на самом дне социальной цепочки, трудно себя изменить. Итен пытается вырваться из своего прошлого и находит смысл к существованию в воспитании и защите единственного, что у него осталось — своей сестры подростка, чтобы она не стала отбросом общества и не повторила его ошибок. Но жизнь не щадит тех, кто ее не ценит. Легкомыслие, веселье, наркотики, легкие деньги и подростковая романтика оборачиваются настоящим кошмаром. Расплачиваться по счетам приходится с опасным преступным синдикатом, цена расплаты — жизнь, а все, что у тебя есть — это злость.
Злость смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.3 IMDb
- БМРежиссёр
Брайан
Меткалф
- Актёр
Томас
Иэн Николас
- Актёр
Микки
Рурк
- Актриса
Пенелопа
Энн Миллер
- Актёр
Лу
Даймонд Филлипс
- Актёр
Шон
Эстин
- КААктриса
Келли
Арьен
- МРАктёр
Мэтт
Райан
- ЭКАктёр
Эндрю
Кигэн
- ЛЭАктёр
Люк
Эдвардс
- ДТАктёр
Джейк
Т. Остин
- БМСценарист
Брайан
Меткалф
- КАПродюсер
Келли
Арьен
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- МПАктриса дубляжа
Марианна
Покровская
- СУАктёр дубляжа
Сергей
Ушаков
- АИАктёр дубляжа
Александр
Иванков
- ЭКХудожник
Эрнан
Камачо
- АХКомпозитор
Алекс
Харламов