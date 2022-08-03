В восемнадцать лет Мария Эндерс с успехом дебютировала в пьесе MalojaSnake. Она исполнила роль Сигрид, амбициозной девушки с непреодолимым обаянием, которая сначала очаровала, а потом довела до самоубийства взрослую женщину по имени Элена. Эта роль изменила ее жизнь...

