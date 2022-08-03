Зильс-Мария (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Clouds of Sils Maria
Драма118 мин18+
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О фильме
В восемнадцать лет Мария Эндерс с успехом дебютировала в пьесе MalojaSnake. Она исполнила роль Сигрид, амбициозной девушки с непреодолимым обаянием, которая сначала очаровала, а потом довела до самоубийства взрослую женщину по имени Элена. Эта роль изменила ее жизнь...
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Оливье
Ассайас
- Актриса
Жюльет
Бинош
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актриса
Хлоя
Грейс Морец
- Актёр
Ларс
Айдингер
- Актёр
Джонни
Флинн
- АВАктриса
Ангела
Винклер
- ХЦАктёр
Ханнс
Цишлер
- НфАктриса
Нора
фон Вальдштеттен
- Актёр
Брэйди
Корбет
- АШАктёр
Алёша
Штадельман
- Сценарист
Оливье
Ассайас
- ШЖПродюсер
Шарль
Жилибер
- КБПродюсер
Карл
Баумгартнер
- ЮДХудожник
Юрген
Дёринг
- ГВХудожница
Габриэль
Вульф
- ЙЛОператор
Йорик
Ле Со