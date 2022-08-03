Зильс-Мария
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Зильс-Мария

Зильс-Мария (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Clouds of Sils Maria
Драма118 мин18+

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О фильме

В восемнадцать лет Мария Эндерс с успехом дебютировала в пьесе MalojaSnake. Она исполнила роль Сигрид, амбициозной девушки с непреодолимым обаянием, которая сначала очаровала, а потом довела до самоубийства взрослую женщину по имени Элена. Эта роль изменила ее жизнь...

Страна
Германия, Франция, Швейцария
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb