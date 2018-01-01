Wink
Фильмы
Зильс-Мария
Актёры и съёмочная группа фильма «Зильс-Мария»

Режиссёры

Оливье Ассайас

Olivier Assayas
Режиссёр

Актёры

Жюльет Бинош

Juliette Binoche
АктрисаMaria Enders
Кристен Стюарт

Kristen Stewart
АктрисаValentine
Хлоя Грейс Морец

Chloë Grace Moretz
АктрисаJo-Ann Ellis
Ларс Айдингер

Lars Eidinger
АктёрKlaus Diesterweg
Джонни Флинн

Johnny Flynn
АктёрChristopher Giles
Ангела Винклер

Angela Winkler
АктрисаRosa Melchior
Ханнс Цишлер

Hanns Zischler
АктёрHenryk Wald
Нора фон Вальдштеттен

Nora Waldstätten
АктрисаActress in Sci-fi Movie (в титрах: Nora von Waldstätten)
Брэйди Корбет

Brady Corbet
АктёрPiers Roaldson
Алёша Штадельман

Aljoscha Stadelmann
АктёрUrs Kobler

Сценаристы

Оливье Ассайас

Olivier Assayas
Сценарист

Продюсеры

Шарль Жилибер

Charles Gilibert
Продюсер
Карл Баумгартнер

Karl Baumgartner
Продюсер

Художники

Юрген Дёринг

Jürgen Doering
Художник
Габриэль Вульф

Gabriele Wolff
Художница

Операторы

Йорик Ле Со

Yorick Le Saux
Оператор