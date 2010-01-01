Жизнь, как она есть (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Холли Беренсон — владелец кондитерской, Эрик Мессер — многообещающий технический директор на спортивных трансляциях.Единственное, что у них общее, — это любовь к крестнице Софи. Внезапно они становятся единственными, кто остается у Софи, и вынуждены забыть о собственных несовпадениях.



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