Жизнь, как она есть (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Life as We Know It
Драмы, Мелодрамы109 мин12+
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Сюжет
Холли Беренсон — владелец кондитерской, Эрик Мессер — многообещающий технический директор на спортивных трансляциях.Единственное, что у них общее, — это любовь к крестнице Софи. Внезапно они становятся единственными, кто остается у Софи, и вынуждены забыть о собственных несовпадениях.
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Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ГБРежиссёр
Грег
Берланти
- Актриса
Кэтрин
Хайгл
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- Актёр
Джош
Лукас
- СБАктриса
Сара
Бёрнс
- АКАктриса
Алексис
Кладжетт
- БКАктриса
Бринн
Кладжетт
- БКАктриса
Брук
Кладжетт
- ХМАктёр
Хэйз
МакАртур
- КХАктриса
Кристина
Хендрикс
- БФАктриса
Бритт
Флэтмо
- ЙДСценарист
Йен
Дейчман
- Продюсер
Брюс
Берман
- Продюсер
Пол
Брукс
- Продюсер
Дениз
Ди Нови
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- СКХудожница
Синди
Карр
- ЭДОператор
Эндрю
Данн
- БНКомпозитор
Блейк
Нили