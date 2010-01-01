Жизнь, как она есть
Wink
Фильмы
Жизнь, как она есть

Жизнь, как она есть (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Life as We Know It
Драмы, Мелодрамы109 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Холли Беренсон — владелец кондитерской, Эрик Мессер — многообещающий технический директор на спортивных трансляциях.Единственное, что у них общее, — это любовь к крестнице Софи. Внезапно они становятся единственными, кто остается у Софи, и вынуждены забыть о собственных несовпадениях.

Жизнь, как она есть смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь, как она есть»

Всё