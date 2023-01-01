Жизнь этого парня (фильм, 1993) смотреть онлайн
9.31993, This Boy's Life
Драмы110 мин18+
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Сюжет
Муж Кэролайн разводится с ней и женится на богатой женщине. Забрав старшего сына, он уезжает и больше не интересуется проблемами бывшей семьи. Безработная Кэролин берет младшего сына Тоби и отправляется в поездку по Америке.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Кейтон-Джонс
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актриса
Эллен
Баркин
- ДБАктёр
Джона
Блекмен
- Актриса
Элиза
Душку
- Актёр
Крис
Купер
- Актриса
Карла
Гуджино
- ЗЭАктёр
Зэкари
Энсли
- Актёр
Тоби
Магуайр
- ТЭАктриса
Трейси
Эллис
- ТВСценарист
Тобиас
Вулф
- Продюсер
Питер
Губер
- Продюсер
Арт
Линсон
- ДППродюсер
Джон
Питерс
- ДЭХудожник
Джим
Эриксон
- ДКМонтажёр
Джим
Кларк
- ДУОператор
Дэвид
Уоткин
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл