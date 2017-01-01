Жили-были (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Жили-были
Комедии83 мин12+
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Сюжет
Последние жители вымирающей деревни – холостяки-приятели Леха и Гришка – на старости лет вступают в борьбу за руку и сердце своей недавно овдовевшей соседки Ирины.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ЭПРежиссёр
Эдуард
Парри
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Ирина
Розанова
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Виктор
Супрун
- Актёр
Владимир
Капустин
- АЕАктриса
Альбина
Евтушевская
- АВАктёр
Алексей
Ведерников
- ИСАктриса
Ирина
Сойкина
- ВКАктёр
Владимир
Карпов
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- ЕСПродюсер
Екатерина
Сарычева
- Продюсер
Фёдор
Добронравов
- ВМХудожница
Власта
Муратова
- МСОператор
Мария
Соловьева
- ЛАКомпозитор
Леонид
Агутин