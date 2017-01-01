Жили-были
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Жили-были

Жили-были (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Жили-были
Комедии83 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Последние жители вымирающей деревни – холостяки-приятели Леха и Гришка – на старости лет вступают в борьбу за руку и сердце своей недавно овдовевшей соседки Ирины.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жили-были»

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