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Жили-были HD

Жили-были HD (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Жили-были HD
Комедия, Драма83 мин18+

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О фильме

Последние жители вымирающей деревни – холостяки-приятели Леха и Гришка – на старости лет вступают в борьбу за руку и сердце своей недавно овдовевшей соседки Ирины.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жили-были HD»