Женщина, идущая впереди (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Конец XIX века. Овдовевшая художница Кэролин Уэлдон едет в Южную Дакоту, чтобы нарисовать портрет вождя индейской резервации по прозвищу Сидящий Бык. В результате она несколько лет живет вместе с племенем и становится ярым борцом за права коренного населения Америки.



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