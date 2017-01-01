Женщина, идущая впереди
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Женщина, идущая впереди

Женщина, идущая впереди (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, Woman Walks Ahead
Драмы, Исторические97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Конец XIX века. Овдовевшая художница Кэролин Уэлдон едет в Южную Дакоту, чтобы нарисовать портрет вождя индейской резервации по прозвищу Сидящий Бык. В результате она несколько лет живет вместе с племенем и становится ярым борцом за права коренного населения Америки.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина, идущая впереди»

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