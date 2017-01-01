Женщина, идущая впереди (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, Woman Walks Ahead
Драмы, Исторические97 мин18+
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Сюжет
Конец XIX века. Овдовевшая художница Кэролин Уэлдон едет в Южную Дакоту, чтобы нарисовать портрет вождя индейской резервации по прозвищу Сидящий Бык. В результате она несколько лет живет вместе с племенем и становится ярым борцом за права коренного населения Америки.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СУРежиссёр
Сюзанна
Уайт
- Актриса
Джессика
Честейн
- Актриса
Луиза
Краузе
- БСАктёр
Бутс
Сауферлэнд
- ЧСАктёр
Чэск
Спенсер
- Актёр
Киран
Хайндс
- КЧАктёр
Киндалл
Чартерс
- Актёр
Сэм
Рокуэлл
- ДБАктёр
Джейкоб
Браун
- ЛРАктёр
Люче
Рэйнс
- РРАктёр
Род
Рондо
- Сценарист
Стивен
Найт
- Продюсер
Андреа
Колдервуд
- Продюсер
Маршалл
Херсковиц
- РСПродюсер
Ричард
Соломон
- БВХудожник
Билли
В. Рэй
- СКХудожница
Стефани
Колли
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон