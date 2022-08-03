Земля мертвых (фильм, 2005) смотреть онлайн

Ожившие мертвецы — зомби - заполонили весь мир, и последние люди пытаются спастись, будучи заложниками ситуации, в городе, окружeнном неприступной стеной. Однако скоро и они окажутся под угрозой со стороны новых, более совершенных и более опасных существ…

