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Земля мертвых

Земля мертвых (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Land of the Dead
Ужасы89 мин18+

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О фильме

Ожившие мертвецы — зомби - заполонили весь мир, и последние люди пытаются спастись, будучи заложниками ситуации, в городе, окружeнном неприступной стеной. Однако скоро и они окажутся под угрозой со стороны новых, более совершенных и более опасных существ…

Страна
США, Франция, Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Земля мертвых»