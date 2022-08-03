Земля мертвых (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Land of the Dead
Ужасы89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Ожившие мертвецы — зомби - заполонили весь мир, и последние люди пытаются спастись, будучи заложниками ситуации, в городе, окружeнном неприступной стеной. Однако скоро и они окажутся под угрозой со стороны новых, более совершенных и более опасных существ…
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ДАРежиссёр
Джордж
А. Ромеро
- Актёр
Саймон
Бейкер
- Актёр
Джон
Легуизамо
- Актёр
Деннис
Хоппер
- Актриса
Азия
Ардженто
- РДАктёр
Роберт
Джой
- ЮКАктёр
Юджин
Кларк
- ДБАктриса
Джоэнн
Боланд
- ТНАктёр
Тони
Наппо
- ДБАктриса
Дженнифер
Бэкстер
- ББАктёр
Бойд
Бэнкс
- ДАСценарист
Джордж
А. Ромеро
- Продюсер
Марк
Кантон
- БГПродюсер
Берни
Голдманн
- ПГПродюсер
Питер
Грюнвольд
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Андрей
Казанцев
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- МБОператор
Мирослав
Бажак
- РХКомпозитор
Райнхольд
Хайль