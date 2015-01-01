Зеленая карета (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Вадим Раевский — известный режиссер, у которого есть все: деньги, красивые женщины, всеобщее признание. Буквально в один миг его привычный мир рушится. Вадим пытается разобраться в случившемся, но чем дальше он заходит в своем расследовании, тем больше шокирующих подробностей ему открывается…



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