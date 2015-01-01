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Зеленая карета

Зеленая карета (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Зеленая карета
Драмы90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Вадим Раевский — известный режиссер, у которого есть все: деньги, красивые женщины, всеобщее признание. Буквально в один миг его привычный мир рушится. Вадим пытается разобраться в случившемся, но чем дальше он заходит в своем расследовании, тем больше шокирующих подробностей ему открывается…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленая карета»

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