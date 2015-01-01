Зеленая карета (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Зеленая карета
Драмы90 мин18+
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Сюжет
Вадим Раевский — известный режиссер, у которого есть все: деньги, красивые женщины, всеобщее признание. Буквально в один миг его привычный мир рушится. Вадим пытается разобраться в случившемся, но чем дальше он заходит в своем расследовании, тем больше шокирующих подробностей ему открывается…
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ОАРежиссёр
Олег
Асадулин
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Виктория
Исакова
- АМАктёр
Александр
Мичков
- Актёр
Сергей
Юшкевич
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Ян
Цапник
- ЖМАктриса
Женя
Малахова
- Актёр
Дмитрий
Астрахан
- Актёр
Андрей
Леонов
- АВСценарист
Артём
Виткин
- Продюсер
Ренат
Давлетьяров
- ГППродюсер
Григорий
Подземельный
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- АИОператор
Андрей
Иванов
- DГКомпозитор
DJ
Грув