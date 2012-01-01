Зажги меня (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

После того, как брат Хейли, восходящей звезды рока, погиб от передозировки, ее жизнь пошла по наклонной. В результате ее второй альбом становится творческим и коммерческим провалом. Она находит вдохновение после того, как в группу пришел гитарист Энцо, который своим позитивом и свежими идеями вытащил девушку из состояния полузабытья. Но вскоре их сотрудничество выходит за грань профессиональных отношений и выливается в ночь страстной любви...



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