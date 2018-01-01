Wink
Фильмы
Зависнуть в Палм-Спрингс (в переводе Гоблина)
Актёры и съёмочная группа фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс (в переводе Гоблина)»

Режиссёры

Макс Барбаков

Max Barbakow
Режиссёр

Актёры

Энди Сэмберг

Andy Samberg
АктёрNyles
Кристин Милиоти

Cristin Milioti
АктрисаSarah
Дж.К. Симмонс

J.K. Simmons
АктёрRoy
Питер Галлахер

Peter Gallagher
АктёрHoward
Мередит Хагнер

Meredith Hagner
АктрисаMisty
Камила Мендес

Camila Mendes
АктрисаTala
Тайлер Хэклин

Tyler Hoechlin
АктёрAbe
Крис Пан

Chris Pang
АктёрTrevor
Жаклин Обрадорс

Jacqueline Obradors
АктрисаPia
Джун Скуибб

June Squibb
АктрисаNana Schlieffen

Сценаристы

Энди Сьяра

Andy Siara
Сценарист
Макс Барбаков

Max Barbakow
Сценарист

Продюсеры

Акива Шаффер

Akiva Schaffer
Продюсер
Йорма Такконе

Jorma Taccone
Продюсер

Актёры дубляжа

Евгений Рубцов

Актёр дубляжа
Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Владимир Паляница

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа
Анастасия Жаркова

Актриса дубляжа

Художники

Тим Форд

Tim Ford
Художник
Келси Эфрэм

Kelsi Ephraim
Художница

Монтажёры

Эндрю Диклер

Andrew Dickler
Монтажёр
Мэтт Фридман

Matt Friedman
Монтажёр

Операторы

Куен Чан

Quyen Tran
Оператор

Композиторы

Мэттью Комптон

Matthew Compton
Композитор