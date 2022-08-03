Зависнуть в Палм-Спрингс (в переводе Гоблина) (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.72020, Palm Springs
Комедия, Фантастика86 мин18+
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О фильме
Один из главных ромкомов 2020 года обрел новое, дерзкое звучание благодаря правильному переводу Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Главный герой этого ««Дня сурка» для миллениалов» застрял во временной петле на свадьбе друзей и раз за разом проживает одни и те же события, смирившись с ситуацией. Но понравившаяся ему девушка полна решимости всe изменить.
СтранаСША, Гонконг
ЖанрКомедия, Фантастика, Мелодрама
КачествоSD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МБРежиссёр
Макс
Барбаков
- Актёр
Энди
Сэмберг
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- МХАктриса
Мередит
Хагнер
- КМАктриса
Камила
Мендес
- ТХАктёр
Тайлер
Хэклин
- КПАктёр
Крис
Пан
- ЖОАктриса
Жаклин
Обрадорс
- Актриса
Джун
Скуибб
- ЭССценарист
Энди
Сьяра
- МБСценарист
Макс
Барбаков
- АШПродюсер
Акива
Шаффер
- ЙТПродюсер
Йорма
Такконе
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ТФХудожник
Тим
Форд
- КЭХудожница
Келси
Эфрэм
- ЭДМонтажёр
Эндрю
Диклер
- МФМонтажёр
Мэтт
Фридман
- КЧОператор
Куен
Чан
- МККомпозитор
Мэттью
Комптон