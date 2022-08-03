Зависнуть в Палм-Спрингс (в переводе Гоблина)
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Зависнуть в Палм-Спрингс (в переводе Гоблина)

Зависнуть в Палм-Спрингс (в переводе Гоблина) (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.72020, Palm Springs
Комедия, Фантастика86 мин18+

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О фильме

Один из главных ромкомов 2020 года обрел новое, дерзкое звучание благодаря правильному переводу Дмитрия «Гоблина» Пучкова. Главный герой этого ««Дня сурка» для миллениалов» застрял во временной петле на свадьбе друзей и раз за разом проживает одни и те же события, смирившись с ситуацией. Но понравившаяся ему девушка полна решимости всe изменить.

Страна
США, Гонконг
Жанр
Комедия, Фантастика, Мелодрама
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс (в переводе Гоблина)»