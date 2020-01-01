Зависнуть в Палм-Спрингс (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Ромком, который стал главной премьерой лета 2020-го и получил гордое звание ««День сурка» для миллениалов», теперь доступен в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Главный герой Найлз застрял во временной петле на свадьбе друзей и раз за разом проживает одни и те же события, смирившись с ситуацией. Но понравившаяся ему девушка Сара полна решимости всe изменить.



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