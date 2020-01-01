Зависнуть в Палм-Спрингс (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.02020, Palm Springs
Комедии, Фантастика86 мин18+
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Сюжет
Ромком, который стал главной премьерой лета 2020-го и получил гордое звание ««День сурка» для миллениалов», теперь доступен в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Главный герой Найлз застрял во временной петле на свадьбе друзей и раз за разом проживает одни и те же события, смирившись с ситуацией. Но понравившаяся ему девушка Сара полна решимости всe изменить.
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Информация
СтранаГонконг, США
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Фантастика, Мелодрамы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- МБРежиссёр
Макс
Барбаков
- Актёр
Энди
Сэмберг
- Актриса
Кристин
Милиоти
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ПГАктёр
Питер
Галлахер
- МХАктриса
Мередит
Хагнер
- КМАктриса
Камила
Мендес
- ТХАктёр
Тайлер
Хэклин
- КПАктёр
Крис
Пан
- ЖОАктриса
Жаклин
Обрадорс
- Актриса
Джун
Скуибб
- ЭССценарист
Энди
Сьяра
- МБСценарист
Макс
Барбаков
- АШПродюсер
Акива
Шаффер
- ЙТПродюсер
Йорма
Такконе
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ТФХудожник
Тим
Форд
- КЭХудожница
Келси
Эфрэм
- ЭДМонтажёр
Эндрю
Диклер
- МФМонтажёр
Мэтт
Фридман
- КЧОператор
Куен
Чан
- МККомпозитор
Мэттью
Комптон