Зависнуть в Палм-Спрингс (по версии Кураж-Бамбей)
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Зависнуть в Палм-Спрингс (по версии Кураж-Бамбей)

Зависнуть в Палм-Спрингс (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.02020, Palm Springs
Комедии, Фантастика86 мин18+

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Сюжет

Ромком, который стал главной премьерой лета 2020-го и получил гордое звание ««День сурка» для миллениалов», теперь доступен в эксклюзивной озвучке по версии Кураж-Бамбей. Главный герой Найлз застрял во временной петле на свадьбе друзей и раз за разом проживает одни и те же события, смирившись с ситуацией. Но понравившаяся ему девушка Сара полна решимости всe изменить.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс (по версии Кураж-Бамбей)»

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