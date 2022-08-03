Исландский лeтчик по имени Овергард терпит крушение в арктической пустыне. Мужчина отчаянно пытается выжить в суровых условиях и однажды видит в небе вертолeт, который должен его спасти. Но, увы, этот аппарат тоже падает, а Овергарду теперь приходится заботиться еще и о его пилотессе.

