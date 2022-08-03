Затерянные во льдах
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Затерянные во льдах

Затерянные во льдах (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.22018, Arctic
Драма, Приключения93 мин18+

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О фильме

Исландский лeтчик по имени Овергард терпит крушение в арктической пустыне. Мужчина отчаянно пытается выжить в суровых условиях и однажды видит в небе вертолeт, который должен его спасти. Но, увы, этот аппарат тоже падает, а Овергарду теперь приходится заботиться еще и о его пилотессе.

Страна
США, Исландия
Жанр
Приключения, Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянные во льдах»