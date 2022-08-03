Затерянные во льдах (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.22018, Arctic
Драма, Приключения93 мин18+
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О фильме
Исландский лeтчик по имени Овергард терпит крушение в арктической пустыне. Мужчина отчаянно пытается выжить в суровых условиях и однажды видит в небе вертолeт, который должен его спасти. Но, увы, этот аппарат тоже падает, а Овергарду теперь приходится заботиться еще и о его пилотессе.
СтранаСША, Исландия
ЖанрПриключения, Драма
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Джо
Пенна
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- МТАктриса
Мария
Тельма Смарадоттир
- ТТАктёр
Тинтринай
Тикнасук
- Сценарист
Джо
Пенна
- РМСценарист
Райан
Моррисон
- Продюсер
Марта
Де Лаурентис
- Продюсер
Маню
Гарги
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ДХХудожник
Даг
Хардвик
- ГПХудожник
Гуннар
Палссон
- МЭХудожница
Маргрет
Эйнарсдоуттир
- РММонтажёр
Райан
Моррисон
- ДТКомпозитор
Джозеф
Трапанезе