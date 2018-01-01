Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянные во льдах»

Режиссёры

Джо Пенна

Joe Penna
Режиссёр

Актёры

Мадс Миккельсен

Mads Mikkelsen
АктёрOvergård
Мария Тельма Смарадоттир

Maria Thelma Smáradóttir
АктрисаYoung Woman (в титрах: María Thelma)
Тинтринай Тикнасук

Tintrinai Thikhasuk
АктёрHelicopter Pilot

Сценаристы

Джо Пенна

Joe Penna
Сценарист
Райан Моррисон

Ryan Morrison
Сценарист

Продюсеры

Марта Де Лаурентис

Martha De Laurentiis
Продюсер
Маню Гарги

Manu Gargi
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Носков

Актёр дубляжа
Дарья Фролова

Актриса дубляжа

Художники

Даг Хардвик

Doug Hardwick
Художник
Гуннар Палссон

Gunnar Pálsson
Художник
Маргрет Эйнарсдоуттир

Margrét Einarsdóttir
Художница

Монтажёры

Райан Моррисон

Ryan Morrison
Монтажёр

Композиторы

Джозеф Трапанезе

Joseph Trapanese
Композитор