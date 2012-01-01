Затерянные в лесах (фильм, 2012) смотреть онлайн

В результате крушения частного самолета над глухими лесами погибают крупный бизнесмен - хозяин химического комбината - и его помощник. Выжила лишь дочь бизнесмена Маша. Ее находит лесник, ветеран военной развед�ки Владимир, который осознанно выбрал жизнь отшельника.



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