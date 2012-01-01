8.62012, Затерянные в лесах
Мелодрама, Криминал93 мин18+
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Затерянные в лесах (фильм, 2012) смотреть онлайн
О фильме
В результате крушения частного самолета над глухими лесами погибают крупный бизнесмен - хозяин химического комбината - и его помощник. Выжила лишь дочь бизнесмена Маша. Ее находит лесник, ветеран военной развед�ки Владимир, который осознанно выбрал жизнь отшельника.
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Рейтинг
- ВТРежиссёр
Виктор
Татарский
- ВБАктриса
Вера
Баханкова
- СРАктёр
Сергей
Рублев
- Актёр
Кирилл
Сафонов
- ИЯАктриса
Инна
Ярмошук
- ДСАктёр
Денис
Синявский
- АЧАктёр
Андрей
Чубченко
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- СВАктёр
Сергей
Васильев
- СЧАктёр
Сергей
Черапкин
- Актёр
Сергей
Мардарь
- АЗСценарист
Антон
Зинченко
- ВДСценарист
Валерий
Давидович
- АРПродюсер
Алексей
Рыбин
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ГМХудожник
Георгий
Мичри
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев