Затерянные в лесах
Wink
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Затерянные в лесах
8.62012, Затерянные в лесах
Мелодрама, Криминал93 мин18+
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Затерянные в лесах (фильм, 2012) смотреть онлайн

О фильме

В результате крушения частного самолета над глухими лесами погибают крупный бизнесмен - хозяин химического комбината - и его помощник. Выжила лишь дочь бизнесмена Маша. Ее находит лесник, ветеран военной разведки Владимир, который осознанно выбрал жизнь отшельника.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Мелодрама
Время
93 мин / 01:33

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Актёры и съёмочная группа фильма «Затерянные в лесах»