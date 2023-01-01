Затерянные в космосе (фильм, 1998) смотреть онлайн
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Сюжет
Действие происходит в 2058 году, когда жить на Земле людям осталось не более двадцати лет - истощилось все. Выдающийся ученый Джон Робинсон и его семья отправляются на суперсовременном звездолете на далекую планету Альфа-прим, пригодную для обитания, чтобы построить там гиперворота, через которые будет осуществлена эвакуация человечества. Экстремисты подсылают на борт коварного доктора Смита, чтобы тот уничтожил семью Робинсонов и сам корабль. Случайно оставшись на корабле, чтобы не погибнуть, Смит будит Робинсонов и майора Уэста, лихого боевого пилота. Чтобы избежать столкновения с Солнцем, майор включает гипердвигатель, и звездолет оказывается затерянным в неизвестной доселе части Космоса.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыСемейные, Фантастика, Боевики, Приключения, Триллеры
Рейтинг
- СХРежиссёр
Стивен
Хопкинс
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- Актриса
Хизер
Грэм
- Актриса
Лэйси
Шабер
- ДДАктёр
Джек
Джонсон
- Актёр
Гари
Олдман
- Актёр
Мэтт
ЛеБлан
- Актёр
Джаред
Харрис
- МГАктёр
Марк
Годдард
- ЛДАктёр
Ленни
Джеймс
- ИАСценарист
Ирвин
Аллен
- Сценарист
Акива
Голдсман
- КФПродюсер
Карла
Фрай
- Продюсер
Акива
Голдсман
- СХПродюсер
Стивен
Хопкинс
- АЗАктёр дубляжа
Алексей
Золотницкий
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- НЛАктриса дубляжа
Нина
Лунева
- НТАктриса дубляжа
Нина
Тобилевич
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- КПХудожник
Кит
Пэйн
- НПХудожник
Ник
Палмер
- ВБХудожница
Вин
Бёрнэм
- АПХудожница
Анна
Пиннок
- РЛМонтажёр
Рэй
Лавджой
- ПЛОператор
Питер
Леви
- ББКомпозитор
Брюс
Бротон