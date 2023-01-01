Затерянные в космосе (фильм, 1998) смотреть онлайн

Сюжет

Действие происходит в 2058 году, когда жить на Земле людям осталось не более двадцати лет - истощилось все. Выдающийся ученый Джон Робинсон и его семья отправляются на суперсовременном звездолете на далекую планету Альфа-прим, пригодную для обитания, чтобы построить там гиперворота, через которые будет осуществлена эвакуация человечества. Экстремисты подсылают на борт коварного доктора Смита, чтобы тот уничтожил семью Робинсонов и сам корабль. Случайно оставшись на корабле, чтобы не погибнуть, Смит будит Робинсонов и майора Уэста, лихого боевого пилота. Чтобы избежать столкновения с Солнцем, майор включает гипердвигатель, и звездолет оказывается затерянным в неизвестной доселе части Космоса.



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