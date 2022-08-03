Заступник (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Экшен-драма с Лиамом Нисоном, который в роли бывшего снайпера спасает парнишку из рук мексиканского наркокартеля. Смотреть фильм «Заступник» 2021 года можно онлайн без рекламы в онлайн-кинотеатре Wink. Продюсером и соавтором картины стал Клинт Иствуд.
Джим Хэнсон — бывший морпех с Медалью почета — спокойно живет в Аризоне. Чтобы не заскучать, он помогает местным пограничникам присматривать за американо-мексиканской границей. Однажды он видит, как женщина с сыном пытаются пересечь границу в попытке убежать от мексиканского наркокартеля. Защищая их, Джим застреливает одного из преследователей. От пули мафиози погибает мать, которая просит Джима доставить мальчика к родне в Чикаго. Мужчина обещает ей позаботиться о ребенке, а поскольку за бывшим морпехом теперь гонится брат убитого преступника, то это путешествие становится попыткой выжить.
Удастся ли Джиму дать отпор мафии, уберечь мальчишку и доставить его к родственникам в Чикаго? Скоро узнаете: «Заступник», фильм 2021 года, доступен в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Роберт
Лоренц
- Актёр
Лиам
Нисон
- КУАктриса
Кэтрин
Уинник
- ХПАктёр
Хуан
Пабло Раба
- ТРАктриса
Тереса
Руис
- ДПАктёр
Джейкоб
Перес
- ГМАктёр
Гарри
Мальдонадо
- АКАктёр
Альфредо
Куирос
- ШААктёр
Шон
А. Розалес
- ХЛАктёр
Хосе
Л. Васкес
- АЛАктёр
Антонио
Лейба
- Сценарист
Роберт
Лоренц
- Продюсер
Николя
Картье
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- АБАктёр дубляжа
Александр
Бардалим
- ШККомпозитор
Шон
Коллери