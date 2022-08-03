Экшен-драма с Лиамом Нисоном, который в роли бывшего снайпера спасает парнишку из рук мексиканского наркокартеля. Смотреть фильм «Заступник» 2021 года можно онлайн без рекламы в онлайн-кинотеатре Wink. Продюсером и соавтором картины стал Клинт Иствуд.



Джим Хэнсон — бывший морпех с Медалью почета — спокойно живет в Аризоне. Чтобы не заскучать, он помогает местным пограничникам присматривать за американо-мексиканской границей. Однажды он видит, как женщина с сыном пытаются пересечь границу в попытке убежать от мексиканского наркокартеля. Защищая их, Джим застреливает одного из преследователей. От пули мафиози погибает мать, которая просит Джима доставить мальчика к родне в Чикаго. Мужчина обещает ей позаботиться о ребенке, а поскольку за бывшим морпехом теперь гонится брат убитого преступника, то это путешествие становится попыткой выжить.



Удастся ли Джиму дать отпор мафии, уберечь мальчишку и доставить его к родственникам в Чикаго? Скоро узнаете: «Заступник», фильм 2021 года, доступен в видеосервисе Wink.

