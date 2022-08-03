Запах женщины (фильм, 1992) смотреть онлайн
1992, Scent of a Woman
Драма149 мин18+
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О фильме
Наступил День благодарения, и отставной полковник разведки Фрэнк Слэйд решает справить праздник, «побаловав» себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет обставить свой последний «коронный выход» по высшему разряду: изысканный отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей красоты.
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb
- МБРежиссёр
Мартин
Брест
- Актёр
Аль
Пачино
- Актёр
Крис
О’Доннелл
- ДРАктёр
Джеймс
Ребхорн
- ГААктриса
Габриель
Анвар
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- РВАктёр
Ричард
Венчур
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- РОАктриса
Рошель
Оливер
- МЭАктриса
Маргарет
Эджинтон
- ТРАктёр
Том
Риис Фаррелл
- БГСценарист
Бо
Голдмэн
- ДРСценарист
Дино
Ризи
- ДАСценарист
Джованни
Арпино
- МБПродюсер
Мартин
Брест
- Продюсер
Дж.
Мак Браун
- РЛПродюсер
Рональд
Л. Швари
- СМАктёр дубляжа
Сергей
Малишевский
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ЕГАктёр дубляжа
Егор
Грамматиков
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДДХудожник
Джордж
ДеТитта мл.
- УСМонтажёр
Уильям
Стайнкамп
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ТНКомпозитор
Томас
Ньюман