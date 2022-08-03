Запах женщины
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Запах женщины

Запах женщины (фильм, 1992) смотреть онлайн

1992, Scent of a Woman
Драма149 мин18+

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О фильме

Наступил День благодарения, и отставной полковник разведки Фрэнк Слэйд решает справить праздник, «побаловав» себя поездкой в Нью-Йорк. Фрэнк хочет обставить свой последний «коронный выход» по высшему разряду: изысканный отель, шикарный лимузин, дорогая выпивка и женщины потрясающей красоты.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
149 мин / 02:29

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Запах женщины»