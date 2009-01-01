Законопослушный гражданин
Wink
Фильмы
Законопослушный гражданин

Законопослушный гражданин (фильм, 2009) смотреть онлайн

9.42009, Law Abiding Citizen
Боевики, Криминал104 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

После ужасной трагедии мужчина решает бросить вызов окружному прокурору и совершить самосуд. Напряженный триллер с Джерардом Батлером.

Однажды вечером дом Клайда Шелтона становится местом жестокого нападения грабителей. Забрав все ценные вещи, бандиты насилуют его жену и убивают ее вместе с маленькой дочерью. Вместо применения максимального наказания в соответствии с законом, главный прокурор Ник Райс решает заключить сделку с обвиняемыми, и в результате главный бандит получает всего три года тюремного заключения. Клайд не может простить такую несправедливость и теперь его единственной целью становится месть. Он готов пойти на крайние меры, чтобы привлечь злодеев и коррумпированных полицейских к ответственности — даже если для этого ему самому придется совершить преступление.

Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить криминальную драму «Законопослушный гражданин». Фильм смотреть 2009 онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на нашем видеосервисе!

Законопослушный гражданин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Законопослушный гражданин»

Всё