Законопослушный гражданин (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

После ужасной трагедии мужчина решает бросить вызов окружному прокурору и совершить самосуд. Напряженный триллер с Джерардом Батлером.



Однажды вечером дом Клайда Шелтона становится местом жестокого нападения грабителей. Забрав все ценные вещи, бандиты насилуют его жену и убивают ее вместе с маленькой дочерью. Вместо применения максимального наказания в соответствии с законом, главный прокурор Ник Райс решает заключить сделку с обвиняемыми, и в результате главный бандит получает всего три года тюремного заключения. Клайд не может простить такую несправедливость и теперь его единственной целью становится месть. Он готов пойти на крайние меры, чтобы привлечь злодеев и коррумпированных полицейских к ответственности — даже если для этого ему самому придется совершить преступление.



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