Законопослушный гражданин (фильм, 2009) смотреть онлайн
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Сюжет
После ужасной трагедии мужчина решает бросить вызов окружному прокурору и совершить самосуд. Напряженный триллер с Джерардом Батлером.
Однажды вечером дом Клайда Шелтона становится местом жестокого нападения грабителей. Забрав все ценные вещи, бандиты насилуют его жену и убивают ее вместе с маленькой дочерью. Вместо применения максимального наказания в соответствии с законом, главный прокурор Ник Райс решает заключить сделку с обвиняемыми, и в результате главный бандит получает всего три года тюремного заключения. Клайд не может простить такую несправедливость и теперь его единственной целью становится месть. Он готов пойти на крайние меры, чтобы привлечь злодеев и коррумпированных полицейских к ответственности — даже если для этого ему самому придется совершить преступление.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Ф.
Гэри Грей
- Актёр
Джейми
Фокс
- Актёр
Джерард
Батлер
- Актёр
Колм
Мини
- Актёр
Брюс
Макгилл
- ЛБАктриса
Лесли
Бибб
- МИАктёр
Майкл
Ирби
- Актёр
Грегори
Итцин
- Актриса
Реджина
Холл
- ЭЯАктриса
Эмиральд
Янг
- КСАктёр
Кристиан
Столте
- Сценарист
Курт
Уиммер
- Продюсер
Джерард
Батлер
- Продюсер
Лукас
Фостер
- Продюсер
Марк
Гилл
- ВТАктёр дубляжа
Владимир
Терещук
- МЖАктёр дубляжа
Михаил
Жонин
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- АПАктёр дубляжа
Анатолий
Пашнин
- ИТАктриса дубляжа
Ирина
Ткаленко
- ДКХудожник
Джеффри
Кёрланд
- ТАМонтажёр
Тарик
Анвар
- ДСОператор
Джонатан
Села
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер