Заклятие 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятие 2»

Режиссёры

Джеймс Ван

Джеймс Ван

James Wan
Режиссёр

Актёры

Патрик Уилсон

Патрик Уилсон

Patrick Wilson
АктёрEd Warren
Вера Фармига

Вера Фармига

Vera Farmiga
АктрисаLorraine Warren
Мэдисон Вульф

Мэдисон Вульф

Madison Wolfe
Актриса
Фрэнсис О’Коннор

Фрэнсис О’Коннор

Frances O'Connor
АктрисаPeggy Hodgson
Лорен Эспозито

Лорен Эспозито

Lauren Esposito
Актриса
Бенжамин Хэй

Бенжамин Хэй

Benjamin Haigh
Актёр
Патрик МакОли

Патрик МакОли

Patrick McAuley
Актёр
Саймон Макберни

Саймон Макберни

Simon McBurney
АктёрMaurice Grosse
Мария Дойл Кеннеди

Мария Дойл Кеннеди

Maria Doyle Kennedy
АктрисаPeggy Nottingham
Саймон Делани

Саймон Делани

Simon Delaney
АктёрVic Nottingham

Сценаристы

Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик

Дэвид Лесли Джонсон-Макголдрик

David Leslie Johnson-McGoldrick
Сценарист
Чад Хэйес

Чад Хэйес

Chad Hayes
Сценарист
Кэри Хэйес

Кэри Хэйес

Carey W. Hayes
Сценарист
Джеймс Ван

Джеймс Ван

James Wan
Сценарист

Продюсеры

Роб Кауэн

Роб Кауэн

Rob Cowan
Продюсер
Питер Сафран

Питер Сафран

Peter Safran
Продюсер
Джеймс Ван

Джеймс Ван

James Wan
Продюсер
Ричард Бренер

Ричард Бренер

Richard Brener
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Дзюба

Александр Дзюба

Актёр дубляжа
Елена Шульман

Елена Шульман

Актриса дубляжа
Василиса Эльдарова

Василиса Эльдарова

Актриса дубляжа
Анастасия Лапина

Анастасия Лапина

Актриса дубляжа
Анастасия Шестовская

Анастасия Шестовская

Актриса дубляжа

Операторы

Дон Бёрджесс

Дон Бёрджесс

Don Burgess
Оператор

Композиторы

Джозеф Бишара

Джозеф Бишара

Joseph Bishara
Композитор