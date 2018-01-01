Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятие 2»

WinkФильмыЗаклятие 2Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятие 2»
Режиссёры
Актёры
АктёрEd Warren
Патрик УилсонPatrick Wilson
АктрисаLorraine Warren
Вера ФармигаVera Farmiga
Актриса
Мэдисон ВульфMadison Wolfe
АктрисаPeggy Hodgson
Фрэнсис О’КоннорFrances O'Connor
Актриса
Лорен ЭспозитоLauren Esposito
Актёр
Бенжамин ХэйBenjamin Haigh
Актёр
Патрик МакОлиPatrick McAuley
АктёрMaurice Grosse
Саймон МакберниSimon McBurney
АктрисаPeggy Nottingham
Мария Дойл КеннедиMaria Doyle Kennedy
АктёрVic Nottingham