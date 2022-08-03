Заклятие 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн
9.22016, The Conjuring 2
Ужасы, Детектив128 мин18+
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О фильме
Фильм основан на случае, с которым столкнулись практикующие исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррэйн Уоррены. На этот раз вызов будет из северного пригорода Лондона, где семья, состоящая из четырех детей и матери-одиночки, подвергается нападениям потусторонних сил.
СтранаВеликобритания, США, Канада
ЖанрУжасы, Детектив
КачествоSD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Джеймс
Ван
- Актёр
Патрик
Уилсон
- Актриса
Вера
Фармига
- МВАктриса
Мэдисон
Вульф
- ФОАктриса
Фрэнсис
О’Коннор
- ЛЭАктриса
Лорен
Эспозито
- БХАктёр
Бенжамин
Хэй
- ПМАктёр
Патрик
МакОли
- Актёр
Саймон
Макберни
- МДАктриса
Мария
Дойл Кеннеди
- СДАктёр
Саймон
Делани
- ДЛСценарист
Дэвид
Лесли Джонсон-Макголдрик
- ЧХСценарист
Чад
Хэйес
- КХСценарист
Кэри
Хэйес
- Сценарист
Джеймс
Ван
- Продюсер
Роб
Кауэн
- Продюсер
Питер
Сафран
- Продюсер
Джеймс
Ван
- Продюсер
Ричард
Бренер
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АШАктриса дубляжа
Анастасия
Шестовская
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара