Заклятие 2
Wink
Фильмы
Заклятие 2

Заклятие 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.22016, The Conjuring 2
Ужасы, Детектив128 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Фильм основан на случае, с которым столкнулись практикующие исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррэйн Уоррены. На этот раз вызов будет из северного пригорода Лондона, где семья, состоящая из четырех детей и матери-одиночки, подвергается нападениям потусторонних сил.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Ужасы, Детектив
Качество
SD
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятие 2»