Заклятие 2 (фильм, 2016) смотреть онлайн

Фильм основан на случае, с которым столкнулись практикующие исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррэйн Уоррены. На этот раз вызов будет из северного пригорода Лондона, где семья, состоящая из четырех детей и матери-одиночки, подвергается нападениям потусторонних сил.



