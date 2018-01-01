Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Шепот ведьм»

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Шепот ведьм»

Режиссёры

Серик Бейсеу

Режиссёр

Актёры

Артур Бесчастный

АктёрХавьер
Марьяна Спивак

АктрисаСофия
Софья Шидловская

АктрисаЯна
Игорь Грабузов

АктёрНик
Сергей Сафронов

АктёрАртур
Валерия Кот

АктрисаДжули
Кирилл Русин

АктёрКевин
Илья Виногорский

АктёрРон
Артём Фадеев

АктёрПол в юности
Марина Гришакова

АктрисаСофия в юности

Сценаристы

Дмитрий Жигалов

Сценарист
Юлиана Закревская

Сценарист
Сергей Калужанов

Сценарист

Продюсеры

Евгений Мелентьев

Продюсер
Виктор Денисюк

Продюсер
Ирина Прохожай

Продюсер
Александр Куринский

Продюсер

Актёры дубляжа

Мария Иващенко

Актриса дубляжа
Иван Калинин

Актёр дубляжа
Андрей Вальц

Актёр дубляжа

Художники

Елена Петрунина

Художница

Монтажёры

Серик Бейсеу

Монтажёр
Константин Кветкин

Монтажёр

Операторы

Кирилл Зоткин

Оператор

Композиторы

Константин Познеков

Композитор
Сергей Лебедев

Композитор