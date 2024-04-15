Заклятье. Шепот ведьм (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Заклятье. Шепот ведьм
Ужасы18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb
- Режиссёр
Серик
Бейсеу
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- Актриса
Марьяна
Спивак
- Актриса
Софья
Шидловская
- ИГАктёр
Игорь
Грабузов
- ССАктёр
Сергей
Сафронов
- ВКАктриса
Валерия
Кот
- Актёр
Кирилл
Русин
- ИВАктёр
Илья
Виногорский
- АФАктёр
Артём
Фадеев
- МГАктриса
Марина
Гришакова
- ДЖСценарист
Дмитрий
Жигалов
- ЮЗСценарист
Юлиана
Закревская
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- ЕМПродюсер
Евгений
Мелентьев
- ВДПродюсер
Виктор
Денисюк
- ИППродюсер
Ирина
Прохожай
- АКПродюсер
Александр
Куринский
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- ККМонтажёр
Константин
Кветкин
- КЗОператор
Кирилл
Зоткин
- Композитор
Константин
Познеков
- СЛКомпозитор
Сергей
Лебедев