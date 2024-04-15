Заклятье. Шепот ведьм
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Заклятье. Шепот ведьм

Заклятье. Шепот ведьм (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, Заклятье. Шепот ведьм
Ужасы18+

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О фильме

Сломленный и отчаявшийся детектив расследует убийства подростков в глухой деревне — и сталкивается с жуткой потусторонней сущностью, чей шепот грозит кошмарной смертью.

Страна
Россия
Жанр
Ужасы

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Заклятье. Шепот ведьм»