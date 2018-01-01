Wink
Yesterday (по версии Кураж-Бамбей)
Актёры и съёмочная группа фильма «Yesterday (по версии Кураж-Бамбей)»

Актёры и съёмочная группа фильма «Yesterday (по версии Кураж-Бамбей)»

Режиссёры

Дэнни Бойл

Danny Boyle
Режиссёр

Актёры

Химеш Патель

Himesh Patel
АктёрJack Malik
Лили Джеймс

Lily James
АктрисаEllie Appleton
Джоэль Фрай

Joel Fry
АктёрRocky
Эд Ширан

Ed Sheeran
АктёрEd Sheeran
Кейт МакКиннон

Kate McKinnon
АктрисаDebra Hammer
Мира Сьял

Meera Syal
АктрисаSheila Malik
Санджив Бхаскар

Sanjeev Bhaskar
АктёрJed Malik
Софи Ди Мартино

Sophia Di Martino
АктрисаCarol
Эллиз Шаппелль

Ellise Chappell
АктрисаLucy
Гарри Мишель

Harry Michell
АктёрNick

Сценаристы

Ричард Кёртис

Richard Curtis
Сценарист
Джек Барт

Jack Barth
Сценарист

Продюсеры

Тим Беван

Tim Bevan
Продюсер
Дэнни Бойл

Danny Boyle
Продюсер

Актёры дубляжа

Филипп Лебедев

Актёр дубляжа
Таисия Тришина

Актриса дубляжа
Евгений Толоконников

Актёр дубляжа
Егор Васильев

Актёр дубляжа
Алена Фалалеева

Актриса дубляжа

Художники

Криста Манро

Christa Munro
Художница
Ли Николас Харрис

Lee Nicholas Harris
Художник

Монтажёры

Джон Харрис

Jon Harris
Монтажёр

Операторы

Кристофер Росс

Christopher Ross
Оператор

Композиторы

Дэниэл Пембертон

Daniel Pemberton
Композитор