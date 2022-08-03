Yesterday (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.32019, Yesterday
Комедия, Музыка111 мин18+
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О фильме
Музыкальная комедия культового Дэнни Бойла теперь доступна в бомбической озвучке по версии «Кураж-Бамбей»! Главный герой фильма, гитарист Джек Малик мечтает стать рок-звездой, а пока играет в пабах и работает грузчиком. Внезапно в мире пропадает электричество, и этот сбой меняет культурный код человечества. Тут-то у Джека и появляется шанс прославиться, ведь все кроме него забыли песни The Beatles.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- Актёр
Химеш
Патель
- ЛДАктриса
Лили
Джеймс
- Актёр
Джоэль
Фрай
- ЭШАктёр
Эд
Ширан
- КМАктриса
Кейт
МакКиннон
- Актриса
Мира
Сьял
- СБАктёр
Санджив
Бхаскар
- СДАктриса
Софи
Ди Мартино
- ЭШАктриса
Эллиз
Шаппелль
- ГМАктёр
Гарри
Мишель
- Сценарист
Ричард
Кёртис
- ДБСценарист
Джек
Барт
- Продюсер
Тим
Беван
- Продюсер
Дэнни
Бойл
- ФЛАктёр дубляжа
Филипп
Лебедев
- ТТАктриса дубляжа
Таисия
Тришина
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- АФАктриса дубляжа
Алена
Фалалеева
- КМХудожница
Криста
Манро
- ЛНХудожник
Ли
Николас Харрис
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- КРОператор
Кристофер
Росс
- ДПКомпозитор
Дэниэл
Пембертон