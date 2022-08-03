Yesterday (по версии Кураж-Бамбей)
Wink
Фильмы
Yesterday (по версии Кураж-Бамбей)

Yesterday (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.32019, Yesterday
Комедия, Музыка111 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Музыкальная комедия культового Дэнни Бойла теперь доступна в бомбической озвучке по версии «Кураж-Бамбей»! Главный герой фильма, гитарист Джек Малик мечтает стать рок-звездой, а пока играет в пабах и работает грузчиком. Внезапно в мире пропадает электричество, и этот сбой меняет культурный код человечества. Тут-то у Джека и появляется шанс прославиться, ведь все кроме него забыли песни The Beatles.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Музыка
Качество
SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Yesterday (по версии Кураж-Бамбей)»