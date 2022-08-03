Ясновидец 2: Ласси возвращается домой
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Ясновидец 2: Ласси возвращается домой

Ясновидец 2: Ласси возвращается домой (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.72020, Psych 2: Lassie Come Home
Комедия, Детектив85 мин18+

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О фильме

Глава полицейского управления Санта-Барбары Карлтон Ласситер приходит в себя после ранения и обнаруживает, что ему начали чудиться странные видения. Он не может понять, что это — послеоперационный бред или обрывки реальных воспоминаний, которые могут помочь в поисках того, кто его подстрелил. В надежде найти истину и не испортить репутацию Ласситер обращается к паре эксцентричных детективов, верящих в паранормальное.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ясновидец 2: Ласси возвращается домой»