Ясновидец 2: Ласси возвращается домой (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.72020, Psych 2: Lassie Come Home
Комедия, Детектив85 мин18+
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О фильме
Глава полицейского управления Санта-Барбары Карлтон Ласситер приходит в себя после ранения и обнаруживает, что ему начали чудиться странные видения. Он не может понять, что это — послеоперационный бред или обрывки реальных воспоминаний, которые могут помочь в поисках того, кто его подстрелил. В надежде найти истину и не испортить репутацию Ласситер обращается к паре эксцентричных детективов, верящих в паранормальное.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- СФРежиссёр
Стив
Фрэнкс
- ДРАктёр
Джеймс
Родэй
- ДХАктёр
Дьюли
Хилл
- ТОАктёр
Тимоти
Омандсон
- МЛАктриса
Мэгги
Лоусон
- КНАктриса
Керстен
Нельсон
- КБАктёр
Корбин
Бернсен
- СЧАктриса
Сара
Чок
- Актёр
Ричард
Шифф
- КФАктёр
Курт
Фуллер
- ЖСАктриса
Жасмин
Саймон
- Сценарист
Энди
Берман
- ДРСценарист
Джеймс
Родэй
- СФСценарист
Стив
Фрэнкс
- СФПродюсер
Стив
Фрэнкс
- КХПродюсер
Крис
Хенце
- ДХПродюсер
Дьюли
Хилл
- ДРПродюсер
Джеймс
Родэй
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- ДКМонтажёр
Дэвид
Крэбтри
- ДГМонтажёр
Дэвид
Греку