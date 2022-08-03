Глава полицейского управления Санта-Барбары Карлтон Ласситер приходит в себя после ранения и обнаруживает, что ему начали чудиться странные видения. Он не может понять, что это — послеоперационный бред или обрывки реальных воспоминаний, которые могут помочь в поисках того, кто его подстрелил. В надежде найти истину и не испортить репутацию Ласситер обращается к паре эксцентричных детективов, верящих в паранормальное.

