Ярость (фильм, 1999) смотреть онлайн

Фильм «Ярость» — драмеди о группе людей, чьи жизни необратимо меняются из-за одного выстрела. Кино покажет тонкие границы между самообороной и преступлением, случайностью и роком.



Уоррен стреляет в мужчину, которого застает в доме своей жены Хелен, утверждая, что принял его за грабителя. Этот выстрел запускает цепь событий: Хелен уходит от мужа и находит работу у эксцентричного компьютерного гения, склонного к угрозам со стволом в руках. Параллельно развивается сюжет молодой пары, чьи отношения осложняются вмешательством агрессивного брата девушки. Адвокат Хелен, пытающийся помочь ей, сам оказывается в центре скандала из-за своей тайной связи. Все сюжетные линии постепенно сходятся, демонстрируя, как одно происшествие затрагивает жизнь каждого персонажа.



Смотреть «Ярость» интересно за счет оригинального взгляда на то, с какой легкостью человек переступает грань, за которой его жизнь делится на до и после.

