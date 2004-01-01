Взломщики сердец
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Взломщики сердец

Взломщики сердец (фильм, 2004) смотреть онлайн

6.82004, I Heart Huckabees
Комедии102 мин18+
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Сюжет

Семейная пара Джеффов решила стать детективами по решению личных эмоциональных проблем. Их клиент - Альберт Марковски, мучимый страхами по поводу будущей карьеры в популярной розничной сети. В процессе расследования Джеффы знакомятся с коллегами и близкими Альберта и понимают, что все они тоже нуждаются в их помощи…

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Информация

Страна
Великобритания, США, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Взломщики сердец»

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