Взломщики сердец (фильм, 2004) смотреть онлайн
6.82004, I Heart Huckabees
Комедии102 мин18+
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Сюжет
Семейная пара Джеффов решила стать детективами по решению личных эмоциональных проблем. Их клиент - Альберт Марковски, мучимый страхами по поводу будущей карьеры в популярной розничной сети. В процессе расследования Джеффы знакомятся с коллегами и близкими Альберта и понимают, что все они т�оже нуждаются в их помощи…
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Информация
СтранаВеликобритания, США, Германия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДОРежиссёр
Дэвид
О. Расселл
- ДШАктёр
Джейсон
Шварцман
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ЛТАктриса
Лили
Томлин
- Актриса
Изабель
Юппер
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Наоми
Уоттс
- ГДАктёр
Гер
Дуани
- ДХАктриса
Дарлин
Хант
- Актёр
Кевин
Данн
- ДОСценарист
Дэвид
О. Расселл
- ДБСценарист
Джефф
Бэйна
- ГГПродюсер
Грегори
Гудман
- Продюсер
Скотт
Рудин
- ДОПродюсер
Дэвид
О. Расселл
- МКПродюсер
Майкл
Кун
- СРХудожник
Сет
Рид
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- РКМонтажёр
Роберт
К. Ламберт
- ПДОператор
Питер
Диминг
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон