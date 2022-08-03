Взлом
Wink
Фильмы
Взлом

Взлом (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.22017, Keep Watching
Ужасы, Детектив85 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История о семье, заточенной в собственном доме серийными убийцами. Заложники должны держаться вместе, чтобы выжить в игре, чьи правила с наступлением ночи становятся и яснее, и ужаснее.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
4.3 IMDb