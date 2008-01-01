Вызов (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.62008, Defiance
Боевики131 мин12+
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Сюжет
Трое братьев-евреев сбегают из оккупированной Польши в белорусские леса, где присоединяются к антифашистской борьбе и объявляют войну оккупантам.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Эдвард
Цвик
- Актёр
Дэниэл
Крэйг
- Актёр
Лив
Шрайбер
- Актёр
Джейми
Белл
- АДАктриса
Алекса
Давалос
- АКАктёр
Аллан
Кордунер
- МФАктёр
Марк
Фойерстин
- ТААктёр
Томас
Арана
- ДМАктриса
Джоди
Мэй
- КФАктриса
Кейт
Фахи
- ИГАктёр
Иддо
Голдберг
- КФСценарист
Клэй
Фроман
- Сценарист
Эдвард
Цвик
- АБПродюсер
Алекс
Боден
- Продюсер
Питер
Жан Брюгге
- КФПродюсер
Клэй
Фроман
- Продюсер
Маршалл
Херсковиц
- ДБХудожница
Дженни
Беван
- СРМонтажёр
Стивен
Розенблюм
- ЭСОператор
Эдуарду
Серра
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард