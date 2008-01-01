Вызов
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Вызов (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.62008, Defiance
Боевики131 мин12+

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Сюжет

Трое братьев-евреев сбегают из оккупированной Польши в белорусские леса, где присоединяются к антифашистской борьбе и объявляют войну оккупантам.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вызов»

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