Вызов (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

Трое братьев-евреев сбегают из оккупированной Польши в белорусские леса, где присоединяются к антифашистской борьбе и объявляют войну оккупантам.



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