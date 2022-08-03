У Нила и Эбби Рэндалл идеальный брак и идеальная жизнь. Вместе с дочкой Софи они являются живым воплощением «американской мечты». В мгновения ока их жизнь оказывается в руках похитителя -Тома- социопата, которому, нечего терять. Они выполняют все более изощренные требования, чтобы вернуть свою дочь.

