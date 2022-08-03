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Выкуп

Выкуп (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Butterfly on a Wheel
Триллер, Криминал91 мин18+

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О фильме

У Нила и Эбби Рэндалл идеальный брак и идеальная жизнь. Вместе с дочкой Софи они являются живым воплощением «американской мечты». В мгновения ока их жизнь оказывается в руках похитителя -Тома- социопата, которому, нечего терять. Они выполняют все более изощренные требования, чтобы вернуть свою дочь.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выкуп»