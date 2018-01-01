Wink
Фильмы
Вы не знаете Джека
Актёры и съёмочная группа фильма «Вы не знаете Джека»

Режиссёры

Барри Левинсон

Barry Levinson
Режиссёр

Актёры

Аль Пачино

Al Pacino
АктёрDr. Jack Kevorkian
Сьюзен Сарандон

Susan Sarandon
АктрисаJanet Good
Дэнни Хьюстон

Danny Huston
АктёрGeoffrey Fieger
Джон Гудман

John Goodman
АктёрNeal Nicol
Бренда Ваккаро

Brenda Vaccaro
АктрисаMargo Janus
Кристиан Коллингвуд

James Urbaniak
АктёрJack Lessenberry
Дэвид Уилсон Барнс

David Wilson Barnes
АктёрDavid Gorcyca
Коттер Смит

Cotter Smith
АктёрDick Thompson
Эрик Ланж

Eric Lange
АктёрJohn Skrzynski
Ронди Рид

Rondi Reed
АктрисаJudge Cooper

Сценаристы

Адам Мазер

Adam Mazer
Сценарист

Продюсеры

Скотт Фергюсон

Scott Ferguson
Продюсер
Лидия Дин Пилчер

Lydia Dean Pilcher
Продюсер
Том Фонтана

Tom Fontana
Продюсер
Дрю Майкл Галлахер

Drew Michael Gallagher
Продюсер

Художники

Рита Райек

Rita Ryack
Художница
Рена ДеАнджело

Rena DeAngelo
Художница

Операторы

Эйгил Брилд

Eigil Bryld
Оператор

Композиторы

Марсело Зарвос

Marcelo Zarvos
Композитор