Вы не знаете Джека (фильм, 2010) смотреть онлайн

Вы не знаете Джека
8.32010, You Don't Know Jack
Драма128 мин18+

О фильме

Фильм основан на реальных событиях. Он поведает историю о враче, поддерживающем идею легализации эвтаназии. Причем, выступал он за нее не только на словах: он помогал своим неизлечимо больным пациентам уходить из жизни. Когда правда открылась, его лишили врачебной лицензии и осудили. Два года тому назад «доктор Смерть» был выпущен на волю за хорошее поведение. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Драма
Время
128 мин / 02:08

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

