Вы не знаете Джека (фильм, 2010) смотреть онлайн
О фильме
Фильм основан на реальных событиях. Он поведает историю о враче, поддерживающем идею легализации эвтаназии. Причем, выступал он за нее не только на словах: он помогал своим неизлечимо больным пациентам уходить из жизни. Когда правда открылась, его лишили врачебной лицензии и осудили. Два года тому назад «доктор Смерть» был выпущен на волю за хорошее поведение. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Барри
Левинсон
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- Актёр
Дэнни
Хьюстон
- Актёр
Джон
Гудман
- БВАктриса
Бренда
Ваккаро
- ККАктёр
Кристиан
Коллингвуд
- ДУАктёр
Дэвид
Уилсон Барнс
- КСАктёр
Коттер
Смит
- ЭЛАктёр
Эрик
Ланж
- РРАктриса
Ронди
Рид
- АМСценарист
Адам
Мазер
- СФПродюсер
Скотт
Фергюсон
- ЛДПродюсер
Лидия
Дин Пилчер
- ТФПродюсер
Том
Фонтана
- ДМПродюсер
Дрю
Майкл Галлахер
- РРХудожница
Рита
Райек
- РДХудожница
Рена
ДеАнджело
- ЭБОператор
Эйгил
Брилд
- МЗКомпозитор
Марсело
Зарвос